HC Innsbruck: Trainer-Lösung und Neuverpflichtung

Der HC Innsbruck hat sich nach der Trennung von Head-Coach Ryan Kinasewich für eine vorerst interne interimistische Nachfolgelösung entschieden – und zudem einen neuen Stürmer verpflichtet.
Ville Kolppanen und Daniel Mitterdorfer übernehmen die sportliche Verantwortung für die Kampfmannschaft. Der 34-jährige Kolppanen fungiert aktuell bei den Haien auch als U20-und Torhüter-Coach.
Der 37-jährige Ex-Teamspieler Mitterdorfer war bisher Innsbrucks Business & Development Manager. „Ich bin dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Es ist eine Herausforderung für uns alle, aber ich bin überzeugt, dass dieses Team die Qualität und den Charakter hat, sie gemeinsam zu meistern“, sagt Mitterdorfer.
General-Manager Günther Hanschitz zur interimistischen Lösung: „Mit Ville und Daniel haben wir zwei Persönlichkeiten, die den Verein und die Mannschaft bestens kennen. Ville bringt bereits Erfahrung als Trainer mit, Daniel kennt das österreichische Eishockey aus seiner langjährigen Profikarriere und ist mit den internen Abläufen bestens vertraut. Wir sind überzeugt, dass die beiden die Mannschaft in dieser schwierigen Phase bestmöglich unterstützen können. Parallel dazu arbeiten wir an einer langfristigen Lösung für die Trainerposition.“
Reichlich Erfahrung mit 251 KHL-Spielen
Neu verpflichtet wurde Stürmer Parker Foo. Der 28-jährige kanadisch-chinesische Angreifer bringt laut Club-Aussendung Erfahrung aus 251 Spielen in der Kontinental Hockey League (KHL) mit und sorgte 2022 in Peking für Chinas ersten Treffer in der Olympia-Geschichte der Männer.
Hanschitz zur Neuverpflichtung: „Mit Parker bekommen wir einen Spieler, der über viele Jahre auf einem sehr hohen internationalen Niveau gespielt hat. Er bringt Erfahrung aus der KHL mit, verfügt über gute körperliche Voraussetzungen und soll uns zusätzliche Qualität in der Offensive geben. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft helfen kann, und freuen uns, ihn in Innsbruck begrüßen zu dürfen.“
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