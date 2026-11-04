Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eishockey

HC Innsbruck: Trainer-Lösung und Neuverpflichtung

Eishockey
04.11.2026 11:55
Umbruch beim HC Innsbruck
Umbruch beim HC Innsbruck(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der HC Innsbruck hat sich nach der Trennung von Head-Coach Ryan Kinasewich für eine vorerst interne interimistische Nachfolgelösung entschieden – und zudem einen neuen Stürmer verpflichtet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ville Kolppanen und Daniel Mitterdorfer übernehmen die sportliche Verantwortung für die Kampfmannschaft. Der 34-jährige Kolppanen fungiert aktuell bei den Haien auch als U20-und Torhüter-Coach.

Lesen Sie auch:
Florian Pedevilla (l.) und Ryan Kinasewich müssen gehen.
Nach Heimniederlage
Haie zogen Notbremse und entließen Trainerteam
02.11.2026

Der 37-jährige Ex-Teamspieler Mitterdorfer war bisher Innsbrucks Business & Development Manager. „Ich bin dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Es ist eine Herausforderung für uns alle, aber ich bin überzeugt, dass dieses Team die Qualität und den Charakter hat, sie gemeinsam zu meistern“, sagt Mitterdorfer.

General-Manager Günther Hanschitz zur interimistischen Lösung: „Mit Ville und Daniel haben wir zwei Persönlichkeiten, die den Verein und die Mannschaft bestens kennen. Ville bringt bereits Erfahrung als Trainer mit, Daniel kennt das österreichische Eishockey aus seiner langjährigen Profikarriere und ist mit den internen Abläufen bestens vertraut. Wir sind überzeugt, dass die beiden die Mannschaft in dieser schwierigen Phase bestmöglich unterstützen können. Parallel dazu arbeiten wir an einer langfristigen Lösung für die Trainerposition.“

Reichlich Erfahrung mit 251 KHL-Spielen
Neu verpflichtet wurde Stürmer Parker Foo. Der 28-jährige kanadisch-chinesische Angreifer bringt laut Club-Aussendung Erfahrung aus 251 Spielen in der Kontinental Hockey League (KHL) mit und sorgte 2022 in Peking für Chinas ersten Treffer in der Olympia-Geschichte der Männer.

Hanschitz zur Neuverpflichtung: „Mit Parker bekommen wir einen Spieler, der über viele Jahre auf einem sehr hohen internationalen Niveau gespielt hat. Er bringt Erfahrung aus der KHL mit, verfügt über gute körperliche Voraussetzungen und soll uns zusätzliche Qualität in der Offensive geben. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft helfen kann, und freuen uns, ihn in Innsbruck begrüßen zu dürfen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
04.11.2026 11:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
US-Wahl 2024
Texas: „Goliath besiegt“ ++ Erster Muslim im Senat
174.305 mal gelesen
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
126.393 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
111.986 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
US-Wahl 2024
Texas: „Goliath besiegt“ ++ Erster Muslim im Senat
1567 mal kommentiert
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1020 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
687 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Mehr Eishockey
Eishockey
HC Innsbruck: Trainer-Lösung und Neuverpflichtung
Kanadas Premier
Carney schließt Russlands Teilnahme an U20-WM aus
Völlig irres NHL-Match
Drei Minuten vor Schluss 0:4 hinten – und dann das
Wer wird neuer Trainer
Ein Risiko werden die Haie nehmen müssen
Auch ÖEHV reagiert
Russen bei WM? Immer mehr Teams drohen mit Boykott

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf