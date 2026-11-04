HC Innsbruck: Trainer-Lösung und Neuverpflichtung

Hanschitz zur Neuverpflichtung: „Mit Parker bekommen wir einen Spieler, der über viele Jahre auf einem sehr hohen internationalen Niveau gespielt hat. Er bringt Erfahrung aus der KHL mit, verfügt über gute körperliche Voraussetzungen und soll uns zusätzliche Qualität in der Offensive geben. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft helfen kann, und freuen uns, ihn in Innsbruck begrüßen zu dürfen.“