Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Champions League

So sehen Sie ManCity, Dortmund und Co. live im TV

Champions League
04.11.2026 11:59
Manchester City gastiert heute in Leipzig.
Manchester City gastiert heute in Leipzig.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit neun Partien lockt die UEFA Champions League heute Abend die Fußball-Fans vor die TV-Geräte. Aber welcher Sender überträgt welches Spiel? Hier der Überblick ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Fenerbahce gegen Liverpool (18.45 Uhr):
Die „Reds“ sind zu Gast in Istanbul. Sky Sport Austria 3 überträgt die Partie live.

AEK Athen gegen Real Madrid (18.45 Uhr):
Werden Kylian Mbappe und Co. in Athen ihrer Favoritenrolle gerecht? Sie erfahren es auf Sky Sport Austria 4.

Frühe Konferenz (18.45 Uhr):
Beide frühen Spiele werden auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

RB Leipzig gegen Manchester City (21 Uhr):
Die Rechte für das Duell zwischen den „Skyblues“ und den „Roten Bullen“ hat sich Canal+ gesichert.

Dortmund gegen Real Betis (21 Uhr):
Dortmund bekommt Besuch aus Sevilla. Das Spiel wird auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

FC Porto gegen SSC Napoli (21 Uhr):
Wer das Duell zwischen dem portugiesischen Meister und dem italienischen Vizemeister nicht verpassen will, wird auf Sky Sport Austria 3 fündig.

Slavia Prag gegen Arsenal (21 Uhr):
Können die Tschechen den „Gunners“ die erste Niederlage zufügen? Die Antwort erfahren Sie auf Sky Sport Austria 4.

RC Lens gegen Como 1907 (21 Uhr):
Lens braucht dringend Punkte – sind die Franzosen gegen Como erfolgreich? Das Spiel wird auf Sky Sport Austria 5 übertragen.

Lesen Sie auch:
Real-Stürmer Kylian Mbappe
Champions League
AEK Athen gegen Real Madrid – ab 18.45 Uhr LIVE
04.11.2026
Champions League
Fenerbahce gegen Liverpool – ab 18.45 Uhr LIVE
04.11.2026
Champions League
ManCity, Dortmund und Co. ab 21 Uhr im Einsatz
04.11.2026

PSV Eindhoven gegen Club Brügge (21 Uhr):
Aktuell befindet sich sowohl PSV als auch Brügge auf Play-off-Kurs. Ändert sich das am Abend? Sie erfahren es auf Sky Sport Austria 6.

Viking gegen Sabah (21 Uhr):
Die Norweger warten auf den ersten Sieg – und versuchen ihr Glück heute gegen Sabah. Sky Sport Austria 7 zeigt die Partie.

Späte Konferenz (21 Uhr):
Die meisten Tore sehen Sie wohl auf Sky Sport Austria 1.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
04.11.2026 11:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
US-Wahl 2024
Texas: „Goliath besiegt“ ++ Erster Muslim im Senat
174.305 mal gelesen
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
126.393 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
111.986 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
US-Wahl 2024
Texas: „Goliath besiegt“ ++ Erster Muslim im Senat
1567 mal kommentiert
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1020 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
687 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Mehr Champions League
Champions League
So sehen Sie ManCity, Dortmund und Co. live im TV
Nach VfB-Seitenhieb
„Auf Wiedersehen“: So frech kontert Galatasaray
„Druck unerträglich“
Historische Gala! PSG stellt zwei Rekorde auf
Kritik trotz CL-Tor
Konrad Laimer? „Mir ist es ein bisschen zu viel“
Posse um LASK
Chaos? Doch nicht in der UEFA Champions League

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf