So sehen Sie ManCity, Dortmund und Co. live im TV

Mit neun Partien lockt die UEFA Champions League heute Abend die Fußball-Fans vor die TV-Geräte. Aber welcher Sender überträgt welches Spiel? Hier der Überblick ...
Fenerbahce gegen Liverpool (18.45 Uhr):
Die „Reds“ sind zu Gast in Istanbul. Sky Sport Austria 3 überträgt die Partie live.
AEK Athen gegen Real Madrid (18.45 Uhr):
Werden Kylian Mbappe und Co. in Athen ihrer Favoritenrolle gerecht? Sie erfahren es auf Sky Sport Austria 4.
Frühe Konferenz (18.45 Uhr):
Beide frühen Spiele werden auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.
RB Leipzig gegen Manchester City (21 Uhr):
Die Rechte für das Duell zwischen den „Skyblues“ und den „Roten Bullen“ hat sich Canal+ gesichert.
Dortmund gegen Real Betis (21 Uhr):
Dortmund bekommt Besuch aus Sevilla. Das Spiel wird auf Sky Sport Austria 2 übertragen.
FC Porto gegen SSC Napoli (21 Uhr):
Wer das Duell zwischen dem portugiesischen Meister und dem italienischen Vizemeister nicht verpassen will, wird auf Sky Sport Austria 3 fündig.
Slavia Prag gegen Arsenal (21 Uhr):
Können die Tschechen den „Gunners“ die erste Niederlage zufügen? Die Antwort erfahren Sie auf Sky Sport Austria 4.
RC Lens gegen Como 1907 (21 Uhr):
Lens braucht dringend Punkte – sind die Franzosen gegen Como erfolgreich? Das Spiel wird auf Sky Sport Austria 5 übertragen.
PSV Eindhoven gegen Club Brügge (21 Uhr):
Aktuell befindet sich sowohl PSV als auch Brügge auf Play-off-Kurs. Ändert sich das am Abend? Sie erfahren es auf Sky Sport Austria 6.
Viking gegen Sabah (21 Uhr):
Die Norweger warten auf den ersten Sieg – und versuchen ihr Glück heute gegen Sabah. Sky Sport Austria 7 zeigt die Partie.
Späte Konferenz (21 Uhr):
Die meisten Tore sehen Sie wohl auf Sky Sport Austria 1.
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