Südkorea plant Rekord-Investition in KI und Chips

Südkorea will seine Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) und Halbleiter 2027 auf ein Rekordhoch verdoppeln. Für diese Bereiche würden im kommenden Jahr 21,3 Billionen Won (rund 14,3 Milliarden Euro) bereitgestellt, sagte Südkoreas Präsident Lee Jae Myung am Montag bei der Vorstellung des Haushalts im Parlament. Lee zufolge entspricht die geplante Summe „fast dem Doppelten des diesjährigen Betrags“.
Die Technologien sollen demnach genutzt werden, um das Militär in eine „intelligente Elite-Streitmacht“ zu verwandeln. Für den Verteidigungshaushalt plant die Regierung eine Erhöhung um rund acht Prozent gegenüber dem laufenden Jahr. Ziel ist unter anderem die Anschaffung von U-Booten mit Atomantrieb sowie Kampfflugzeugen vom Typ KF-21.
Südkorea ist ein wichtiger Standort im globalen KI-Rennen. Die dort ansässigen Tech-Giganten Samsung und SK Hynix gehören zu den wichtigsten Herstellern von Speicherchips. Bei seinem Besuch in Südkorea hatte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kürzlich für eine verlässliche Partnerschaft beider Länder geworben.
Reaktion auf andauernden Spannungen mit Nordkorea
Mit der Stärkung seines Militärs reagiert Südkorea zudem auf die andauernden Spannungen mit dem autoritär regierten Nordkorea. Beide Länder befinden sich offiziell im Kriegszustand, da der Koreakrieg 1953 nur mit einem Waffenstillstand und nicht mit einem offiziellen Friedensvertrag endete.
Das atomar bewaffnete Nordkorea hat kürzlich mehrere Waffentests vorgenommen, darunter ein neues präzisionsgelenktes Torpedosystem und eine Hyperschallrakete mittlerer Reichweite. Nach nordkoreanischen Angaben kam dabei KI-Technologie zum Einsatz.
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