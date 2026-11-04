Südkorea plant Rekord-Investition in KI und Chips

Die Technologien sollen demnach genutzt werden, um das Militär in eine „intelligente Elite-Streitmacht“ zu verwandeln. Für den Verteidigungshaushalt plant die Regierung eine Erhöhung um rund acht Prozent gegenüber dem laufenden Jahr. Ziel ist unter anderem die Anschaffung von U-Booten mit Atomantrieb sowie Kampfflugzeugen vom Typ KF-21.