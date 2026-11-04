User zogen Milliarden von Kryptobörse Binance ab

Der Binance-Kunde Ryan Tan betonte dagegen, er habe es nicht eilig, sein Geld bei der Kryptobörse abzuziehen. Er verwahre seit der Pleite des Binance-Konkurrenten FTX vor vier Jahren einen Großteil seiner Cyberdevisen in seiner eigenen digitalen Geldbörse (Wallet) statt auf einem Konto der Börse. Jay Koh, Vorstandsmitglied der Asia Web3 AI Association (AWAA) , wies darauf hin, dass Handelsplattformen eine wichtige Rolle für den Handel mit Bitcoin & Co. spielten. Die gemeinnützige AWAA setzt sich für die Verbreitung der Blockchain-Technologie ein, auf der Kryptowährungen basieren.