Chinesische Zensur in Vorarlberger Behörden-KI

Ende September stellte die Landesregierung ihr neues KI-Tool „VOKI“ vor. Dieses sollte eigentlich den Bediensteten das Zusammenfassen, Übersetzen und Durchsuchen von Dokumenten erleichtern – sicher und auf eigenen Servern. So können die Chinesen zwar nicht auf die Daten des Landes zugreifen, nicht bedacht wurde aber offenbar, dass im Hintergrund eine Technologie des chinesischen Tech-Giganten Alibaba arbeitet.

So bewegen sich die Antworten in einem ideologischen Korsett staatlicher Vorgaben. Gedacht wird nur so weit, wie es die chinesische Staatsführung erlaubt. Die Folge: Bei Fragen zum Massaker am Platz des Himmlischen Friedens verweigerte die KI schlichtweg die Antwort mit dem Verweis auf in China sensible Inhalte. Auch beim Thema Taiwan antwortete das System ganz im Sinne der Parteiführung in Peking.