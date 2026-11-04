Totes Kind in Hotelzimmer in München aufgefunden

Das tote Kind wurde am Mittwochvormittag gefunden. Die Mutter lag schwer verletzt neben dem Kind, wie deutsche Medien berichten. Es soll sich laut „Bild“ um eine ukrainische Staatsbürgerin handeln.

Ein Mitarbeiter des Hotels musste nach dem Vorfall von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Die Polizei wertet nun die Aufnahmen der Überwachungskameras in dem Hotel aus. Die Ermittler vermuten, dass es sich um einen erweiterten Suizid handelt: So könnte die Mutter zuerst ihr Kind getötet haben und anschließend versucht haben, ihrem Leben ein Ende zu setzen.