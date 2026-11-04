In Bahnhofsnähe
Totes Kind in Hotelzimmer in München aufgefunden
Schockierende Entdeckung in einem Hotel nahe dem Münchner Hauptbahnhof: Die Leiche eines zwölfjährigen Kindes wurde in einem Zimmer gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.
Das tote Kind wurde am Mittwochvormittag gefunden. Die Mutter lag schwer verletzt neben dem Kind, wie deutsche Medien berichten. Es soll sich laut „Bild“ um eine ukrainische Staatsbürgerin handeln.
Ein Mitarbeiter des Hotels musste nach dem Vorfall von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Die Polizei wertet nun die Aufnahmen der Überwachungskameras in dem Hotel aus. Die Ermittler vermuten, dass es sich um einen erweiterten Suizid handelt: So könnte die Mutter zuerst ihr Kind getötet haben und anschließend versucht haben, ihrem Leben ein Ende zu setzen.
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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