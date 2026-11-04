Studie: Deutschland ist führend bei physischer KI

Zögernde Kunden bremsen Wachstum bei Startups

„Deutsche Startups bewerten ihr Land zudem am häufigsten als einen der besten Orte weltweit für diese Technologie“, heißt es in dem Bericht weiter. Deutschland schneide bei allen fünf Kriterien, die für den Einsatz Physischer KI entscheidend sind, überdurchschnittlich ab. Dazu gehören Arbeitskräfte und Kompetenzen sowie Lieferketten, Kapital, Regulierung und Marktreife. Im Bereich Arbeitskräfte und Kompetenzen belege Deutschland nach Einschätzung der rund 4400 Befragten aus 20 Staaten sogar die Spitzenposition.