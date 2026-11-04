Regel für Politikerkonten auf Social Media gekippt

Diese hatte es ermöglicht, dass Kabinetts- und Büromitarbeiter von Bundes- und Landesregierungsmitgliedern deren Social-Media-Auftritte betreuen, auch wenn die entsprechenden Accounts den Regierungsmitgliedern selbst, ihren Parteien oder parteinahen Organisationen gehören. Eigentlich ist der Einsatz öffentlich Bediensteter für solche Tätigkeiten vom sonst geltenden Spendenverbot für politische Parteien umfasst, wurde aber mit einer Gesetzesänderung im Jahr 2025 ausgenommen. Diese hob der VfGH nun als verfassungswidrig auf.