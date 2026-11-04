„Unerwartet!“ Trainer-Wechsel bei ÖFB-Legionär

Maciel steigt vorerst als Lyon-Trainer auf

Beim 1:0-Erfolg gegen Schachtar Donezk an der Londoner Stamford Bridge am Dienstag war Tiago Fernandes interimistisch tätig gewesen. Einen Interimscoach bekommt nun auch Lyon, der bisherige Fonseca-Co-Trainer Jorge Maciel steigt vorerst in die erste Reihe auf. Damit bekommt ÖFB-Legionär Felix Bacher einen neuen Coach.