„Unerwartet!“ Trainer-Wechsel bei ÖFB-Legionär

Felix Bacher bekommt beim französischen Fußball-Topclub Olympique Lyon überraschend einen neuen Trainer. Der Portugiese Paulo Fonseca wechselt in seine Heimat zu Champions-League-Teilnehmer Sporting Lissabon, wie beide Clubs am Mittwoch mitteilten.
Die Portugiesen, die in der „Königsklasse“ abgesehen von der Niederlage gegen den LASK dreimal gewonnen haben, zahlen eine Ablöse von fünf Millionen Euro. Schon am Sonntag hatten sie sich von Vorgänger Rui Borges getrennt.
In einer Mitteilung spricht Lyon von einer „unerwarteten Entscheidung“.
Maciel steigt vorerst als Lyon-Trainer auf
Beim 1:0-Erfolg gegen Schachtar Donezk an der Londoner Stamford Bridge am Dienstag war Tiago Fernandes interimistisch tätig gewesen. Einen Interimscoach bekommt nun auch Lyon, der bisherige Fonseca-Co-Trainer Jorge Maciel steigt vorerst in die erste Reihe auf. Damit bekommt ÖFB-Legionär Felix Bacher einen neuen Coach.
Schon am Donnerstag in der Europa League gegen Real Sociedad und am Sonntag in der Liga in Brest warten die ersten Aufgaben.
Nach neun Runden mischt OL in der Ligue 1 als Dritter ganz vorne mit. Das vor allem auch dank des 53-jährigen Fonseca, der in mehr als eineinhalb Jahren sehr erfolgreich war.
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