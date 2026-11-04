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Foul führte zum Tod

Große Gedenkfeier für gestorbenen Fußballer

Fußball International
04.11.2026 12:11
In der Champions League gab es für Jesus de Miguel eine Trauerminute.
In der Champions League gab es für Jesus de Miguel eine Trauerminute.(Bild: AP/AP Photo/Manu Fernandez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einer Gedenkfeier nimmt der spanische Fußball-Zweitligist CD Teneriffa am Samstag Abschied von seinem gestorbenen Profi Jesus de Miguel. Zu der Messe mit Bischof Eloy Santiago können ab 18.00 Uhr alle Anhänger des Vereins ins Heliodoro-Rodriguez-Lopez-Stadion kommen, wie der Verein mitteilte. Zuvor werde die erste Mannschaft gemeinsam mit dem Trainerstab und der Vereinsführung an der Beisetzung von de Miguel teilnehmen. Diese findet in Navahermosa (Toledo) statt.

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  Wie Rayco Garcia, Mehrheitsaktionär des Vereins, mitgeteilt hatte, soll der Leichnam von de Miguel entweder bis spätestens Donnerstag auf Wunsch der Familie auf das spanische Festland nach Navahermosa überführt werden. Der kleine zentralspanische Ort, die Heimatgemeinde der Familie, liegt knapp 130 km von Madrid entfernt. Die Bürgermeisterin rief nach dem tragischen Tod des Fußballers eine dreitägige Trauerzeit aus und ließ die Fahnen auf Halbmast setzen.

  Die Familie von de Miguel bat laut Verein „von Herzen darum, ihre Privatsphäre in dieser schrecklichen Zeit uneingeschränkt zu respektieren“. De Miguel hinterlässt seine Partnerin Maria und die gemeinsame Tochter Carla, die im Juni 2025 geboren wurde.

Trauerzeiten für gestorbenen Stürmer
Der 30-jährige de Miguel hatte am Sonntag nach einer ungestümen Attacke des gegnerischen Torwarts Jesus Owono in der Nachspielzeit des Liga-Heimspiels gegen den FC Andorra schwere Verletzungen und einen Herzstillstand erlitten. Montagfrüh starb er dann im Krankenhaus. Gegen Owono nahm die Mordkommission der spanischen Nationalpolizei Ermittlungen auf, der Nachrichtenagentur AP zufolge wegen möglichen fahrlässigen Totschlags.

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Teneriffa veranlasste eine offizielle sechstägige Trauerzeit, sämtliche Aktivitäten des Vereins, seiner Frauenmannschaft und des Nachwuchsbereichs wurden ausgesetzt. Nachdem schon sämtliche für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag geplante Pokalpartien im Männer-und Frauenfußball verschoben wurden, soll auch die Partie von Teneriffa am Samstag gegen Granada zu einem späteren Termin stattfinden. Andorra beantragte eine Verschiebung des für Sonntag geplanten Spiels gegen RCD Mallorca.

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