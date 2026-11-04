Rückschritt für Bilyk? „Hab auf den Körper gehört“

Er ist seit Jahren DAS Aushängeschild im österreichischen Handball: Niko Bilyk! Der Nationalteam-Kapitän erklärte vor dem EURO-Quali-Start am Mittwoch (18, Sportpark Graz) warum er bewusst im Sommer von Topklub Kiel in die Schweiz wechselte und die EM-Qualifikation quasi Pflicht ist.
Ein Rückschritt? Ja. aber bewusst! Ich war die letzten Jahre einfach zu oft verletzt, musste am Ende auf meinen Körper hören.“ Die Belastung war enorm, die Spiele in der besten Liga der Welt, dazu die zahlreichen internationalen Auftritte, die hohe Intensität.
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