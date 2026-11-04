Jetzt kommt der „Elektroantrieb“ für die Beine

Dieses Gerät soll den Beinen Beine machen. Ab sofort gibt´s in Linz ein Exoskelett zu testen – und auch zu kaufen –, das beim Gehen unterstützt. Aber nicht nur ältere Personen sollen davon profitieren, auch für Jüngere und Sportler ist der „E-Antrieb für die Beine“ gedacht – die „Krone“ weiß, warum.