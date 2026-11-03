Paris Jackson fordert 600 Mio. Dollar aus Erbe

Paris Jackson will laut einem Bericht des „People“-Magazins 600 Millionen Dollar (rund 520 Millionen Euro) aus dem Nachlass ihres Vaters Michael Jackson in einen Familien-Treuhandfonds übertragen lassen. Die 28-Jährige hat demnach einen Antrag bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht. Das Geld soll ihr und ihren beiden Brüdern Prince und Bigi zugutekommen. Eine Anhörung ist für den 4. Dezember angesetzt.