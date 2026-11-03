Salzburg in der Youth League knapp aufgestiegen

Salzburgs Talente setzten trotzdem nach: Erneut war es Matjasec (37.), der als Abstauber nach starkem Solo von Adejenughure goldrichtig stand. Vier Minuten darauf agierte Adejenughure erneut als Vorbereiter: Ivanschitz brauchte den Ball eigentlich nur noch einschieben, vergab diesen Sitzer jedoch. Kurz nach Seitenwechsel machte es der Kapitän besser: Nach Balleroberung von Kenneth bekam Ivanschitz (51.) den Ball im Strafraum und legte ihn ideal am gegnerischen Goalie vorbei. Mit dem 3:1 war ein großer Schritt Richtung Runde drei getan. Ifeanyichukwu Onwuzulike machte per Kopf nach einer Ecke den Deckel drauf. Für den Schweizer war es der erste Treffer für Salzburg seit seinem Wechsel im Sommer. Kurz darauf wurde sein Innenverteidiger-Partner Nico Masching jedoch nach einem Foul und seiner zweiten Gelben Karte verfrüht unter die Dusche geschickt. Damit nicht genug: Dovas Grudzinskas beging für den Schiedsrichter (81.) Torraub und sah Rot! Salzburg war in den letzten zehn Minuten damit nur noch zu neunt. Und den darauffolgenden Freistoß verwertete Wout Kapers sehenswert zum 2:4 aus Sicht der Belgier.