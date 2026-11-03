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Enger Heimsieg

Salzburg in der Youth League knapp aufgestiegen

Fußball International
03.11.2026 15:54
Ilia Ivanschitz sorgte mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.
Ilia Ivanschitz sorgte mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
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Von Christoph Kolland

Salzburgs U19 steht in der dritten Runde des Meisterwegs in der UEFA Youth League. Die Jungbullen fegten Genk nach einem 1:1 im Hinspiel im Rückspiel daheim mit 4:3 vom Platz. In den letzten zehn Minuten war das Team von Trainer Danny Galm nur noch zu neunt und machte es dadurch wieder richtig spannend! Der Gegner in Runde drei wird am Mittwoch ermittelt.

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Erste Hürde geschafft! Salzburgs U19 steht nach einem 4:3 im Rückspiel gegen Genk in der dritten Runde der UEFA Youth League. Das Hinspiel vor einer Woche verlief mit dem 1:1 noch deutlich ausgeglichener, daheim sorgten die Jungbullen jedoch dank zweier Tore von Miha Matjasec, Ilia Ivanschitz und Ify Onwuzulike für klare Verhältnisse. Durch eine doppelte Unterzahl in den letzten zehn Minuten wurde es jedoch noch einmal richtig zum Zittern.

Nach vier Minuten wurden die Weichen bereits gestellt: Der genesene Tejiri Adejenughure schloss ab, den Nachschuss verwertete Miha Matjasec (4.) zur frühen Führung. In Minute 13 musste Salzburg-Goalie Teo Hupfauf nach einem Kopfball erstmals eingreifen. Der 16-Jährige hielt aber souverän. Keine zwei Minuten später war der Tiroler erneut zur Stelle. Genk nutzte die Passivität der Jungbullen in dieser Phase aus. Und wurde in Minute 19 belohnt, als Filip Aleksic im eigenen Strafraum ein Foul beging. Loic Fernandez (20.) verwandelte den Elfmeter souverän zum 1:1-Ausgleich.

Schwere Verletzung von Genk-Spieler
Kurz danach wurde Ilia Ivanschitz an der Strafraumgrenze der Belgier gefoult, Sami El Morabet verletzte sich im Zuge dieser Aktion so schlimm, dass die Rettungssanitäter ihn mit einer Trage abtransportieren mussten. Den darauffolgenden Freistoß setzte Aleksic nur knapp neben den anvisierten Bereich zwischen den Pfosten. In Minute 28 die nächste Möglichkeit von Salzburg: Innenverteidiger Nico Masching köpfelte nach einer Ecke Genk-Goalie Daan van Laere direkt in die Arme. Salzburg schien sich während der Verletzungsunterbrechung gefangen zu haben. Wenig später fiel Johannes Moser plötzlich im gegnerischen Strafraum nach foulwürdigem Kontakt. Doch die Pfeife des serbischen Schiedsrichter Danilo Nikolic blieb zum Unverständnis der Hausherren stumm.

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Salzburgs Talente setzten trotzdem nach: Erneut war es Matjasec (37.), der als Abstauber nach starkem Solo von Adejenughure goldrichtig stand. Vier Minuten darauf agierte Adejenughure erneut als Vorbereiter: Ivanschitz brauchte den Ball eigentlich nur noch einschieben, vergab diesen Sitzer jedoch. Kurz nach Seitenwechsel machte es der Kapitän besser: Nach Balleroberung von Kenneth bekam Ivanschitz (51.) den Ball im Strafraum und legte ihn ideal am gegnerischen Goalie vorbei. Mit dem 3:1 war ein großer Schritt Richtung Runde drei getan. Ifeanyichukwu Onwuzulike machte per Kopf nach einer Ecke den Deckel drauf. Für den Schweizer war es der erste Treffer für Salzburg seit seinem Wechsel im Sommer. Kurz darauf wurde sein Innenverteidiger-Partner Nico Masching jedoch nach einem Foul und seiner zweiten Gelben Karte verfrüht unter die Dusche geschickt. Damit nicht genug: Dovas Grudzinskas beging für den Schiedsrichter (81.) Torraub und sah Rot! Salzburg war in den letzten zehn Minuten damit nur noch zu neunt. Und den darauffolgenden Freistoß verwertete Wout Kapers sehenswert zum 2:4 aus Sicht der Belgier.

Dann wurde es spannend: In Minute 90. verkürzte Thierno Balde auf 3:4, in Überzahl übernahm Genk wieder die Kontrolle.

Der Gegner in Runde drei wird erst Mittwoch (14) zwischen Roter Stern und NK Bravo ermittelt. Spieltermine sind der 25. November bzw. der 9. Dezember. Salzburg hat im Hinspiel Heimrecht.

UEFA Youth League, 2. Runde Meisterweg, Rückspiel: FC Salzburg – Genk 4:3 (2:1). Tore: Matjasec (4., 37.), Ivanschitz (51.), Onwuzulike (70.); Fernandez (20., Foulelfmeter), Kapers (83.), Balde (90.). – Gelb-Rot: Masching (S, 77., Foul). – Rot: Grudzinskas (S, 81., Torraub). – FC Salzburg (4-2-3-1): Hupfauf; Feldinger, Masching, Onwuzulike, Zangerl; Grudzinskas, Aleksic; Matjasec (71. Sulbaran), Ivanschitz (84. Pokorny), Moser (71. Matijasevic); Adejenughure (60. Nisic). – Akademie Liefering, Nikolic (Ser).

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