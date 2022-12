BMW M 1000 R: Wie soll man das bändigen können?

Elektronisches Fahrwerk serienmäßig

Die M 1000 R kommt generell mit dem semiaktiven DDC-Fahrwerk (Dynamic Damping Control), also mit geregelten Stoßdämpfern und einstellbarer Federvorspannung an Schwinge und Gabel. Je nach Fahrmodus (Rain, Road, Dynamic, Race) gehen die adaptiven Dämpfer von einer unterschiedlichen Härte aus. In den zu den serienmäßigen „Fahrmodi Pro“ gehörenden Race-Pro-Modi 1 bis 3 kann man manuell in die Dämpfung eingreifen und auch ein Dämpfungsniveau fixieren, sprich: das Fahrwerk so einstellen, als wäre es nicht adaptiv.