So sehen Sie den LASK, Bayern und Co. live im TV

Manchester United gegen AS Roma (21 Uhr):

Können sich die „Red Devils“ gegen die Römer aus der Krise schießen. Sie erfahren es auf Sky Sport Austria 5.

Villarreal gegen Paris Saint-Germain 21 Uhr):

Das „Gelbe U-Boot“ bekommt es mit dem Titelverteidiger aus Paris zu tun. Sky Sport Austria 6 überträgt das Spiel.