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So sehen Sie den LASK, Bayern und Co. live im TV

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03.11.2026 14:39
Darf der LASK auch heute wieder jubeln?
Darf der LASK auch heute wieder jubeln?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit neun Partien lockt die UEFA Champions League heute Abend die Fußball-Fans vor die TV-Geräte. Aber welcher Sender überträgt welches Spiel? Hier der Überblick ...

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Galatasaray gegen Stuttgart (18.45 Uhr):
Galatasaray Istanbul bekommt Besuch aus Stuttgart – zu sehen auf Sky Sport Austria 3.

Shakhtar Donetsk gegen Sporting (18.45 Uhr):
Zeitgleich kommt es zum Duell zwischen Shakhtar und Sporting Lissabon. Übertragen wird die Partie auf Sky Sport Austria 4.

Stuttgart ist in Istanbul gefordert.
Stuttgart ist in Istanbul gefordert.(Bild: AP/Martin Meissner)

Frühe Konferenz (18.45 Uhr):
Wer kein Tor verpassen will, ist auf Sky Sport Austria 1 am besten aufgehoben.

LASK gegen Slovan Bratislava (21 Uhr):
Die Rechte für das aus österreichische Sicht wohl attraktivste Spiel des Abends hat sich ebenfalls Sky gesichert. Das Spiel läuft auf Sky Sport Austria 2.

FC Barcelona gegen Aston Villa (21 Uhr):
Fans der Katalanen beziehungsweise der „Villans“ werden auf Sky Sport Austria 4 fündig.

Manchester United gegen AS Roma (21 Uhr):
Können sich die „Red Devils“ gegen die Römer aus der Krise schießen. Sie erfahren es auf Sky Sport Austria 5.

Villarreal gegen Paris Saint-Germain 21 Uhr):
Das „Gelbe U-Boot“ bekommt es mit dem Titelverteidiger aus Paris zu tun. Sky Sport Austria 6 überträgt das Spiel.

Feyenoord Rotterdam gegen Inter Mailand (21 Uhr):
Feyenoord empfängt die „Nerazzurri“ – zu sehen auf Sky Sport Austria 7.

Bodö/Glimt gegen LOSC Lille (21 Uhr):
Die Franzosen stehen nach drei Spielen noch ohne Punkt da. Gelingt es heute gegen Bodö/Glimt – Sie erfahren es auf Sky Sport Austria 8.

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Späte Konferenz (21 Uhr):
Die meisten Tore sehen Sie wohl auf Sky Sport Austria 1.

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