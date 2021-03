BMW M 1000 RR: Erste Ausfahrt mit dem „Unfassbike“

Die straßenzugelassene Version eines Formel-1-Autos gibt es natürlich nicht, aber in etwas so spektakulär ist die BMW M 1000 RR, das Homologationsbike für die Superbike-WM. Mehr als ein PS pro Kilogramm stark und dank Carbonteilen superleicht. Ein unfassbares Serienmotorrad, dessen Spezifikationen Ehrfurcht einflößen. Mit diesem Unfassbike, wie ich es gerne nennen möchte, war ich in seiner Heimat Bayern unterwegs.