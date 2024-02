BMW M 1000 XR: Ritt auf der höchsten Kanonenkugel

„Manche haben so viel Respekt, dass sie sich gar nicht richtig zu fahren trauen“, sagt Baureihenleiter Toine Ruhe nach der gemeinsamen Testfahrt in Südspanien. „Sie lassen sich richtig einschüchtern.“ Klar, dieses urgewaltige Bike braucht Respekt, viel Respekt. Aber wenn man sich darauf einlässt und die entsprechende Körpergröße hat, verschmilzt man geradezu mit ihm, wenn man aufsteigt. Da hat man mächtig was zwischen den Beinen, die sich harmonisch an den 20-Liter-Tank schmiegen.