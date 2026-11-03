Favoriten: Erneut 300 Mäuse aus Wohnung gerettet

Es werden Terrarien benötigt

Doch auch dann ist die Arbeit noch lange nicht getan: Die Tiere benötigen artgerechte Unterkünfte, ausreichend Platz und neue Terrarien. Ein enormer Aufwand für das Tierschutzhaus, das bereits vor sechs Monaten am selben Standort über zweitausend Mäuse retten musste. „Hinter solchen Fällen stecken oft menschliche Schicksale und Überforderung. In diesen Momenten zählt allein, dass geholfen wird“, betont Scheidl.