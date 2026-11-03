Skisprung-Ikone muss vor Auftakt erneut zittern

Die nächsten Tage werden entscheiden sein. Wie der „Blick“ berichtet, findet von Dienstag bis Donnerstag ein Trainingslager in Oberstdorf (Deutschland) statt. Dort wird sich der 45-jährige Vierfach-Olympiasieger mit dem 20-jährigen Felix Trunz und dem 22-jährigen Remo Imhof um das fünfte und letzte Schweizer Weltcup-Ticket duellieren.