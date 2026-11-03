Skisprung-Ikone muss vor Auftakt erneut zittern

Nicht schon wieder! Skisprung-Ikone Simon Ammann muss erneut um einen Platz im Schweizer Weltcup-Team zittern.
Die nächsten Tage werden entscheiden sein. Wie der „Blick“ berichtet, findet von Dienstag bis Donnerstag ein Trainingslager in Oberstdorf (Deutschland) statt. Dort wird sich der 45-jährige Vierfach-Olympiasieger mit dem 20-jährigen Felix Trunz und dem 22-jährigen Remo Imhof um das fünfte und letzte Schweizer Weltcup-Ticket duellieren.
Diese vier Springer haben fix ein Ticket
„Wer in den Trainings am besten springt, wird selektioniert. Was früher war, interessiert mich nicht“, betont Schweizer-Coach Bine Norcic. Gregor Deschwanden, Kilian Peier, Sandro Hauswirth und Juri Kesseli sind gesetzt.
Auftakt in Lillehammer
Los geht’s am 20. November mit dem Springen in Lillehammer. Übersteht Ammann die Schweizer Qualifikation, würde die der Routinier in seine 30. (!) Weltcup-Saison gehen.
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