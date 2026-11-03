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Kein Weltcup-Ticket?

Skisprung-Ikone muss vor Auftakt erneut zittern

Ski Nordisch
03.11.2026 15:56
Simon Ammann
Simon Ammann(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nicht schon wieder! Skisprung-Ikone Simon Ammann muss erneut um einen Platz im Schweizer Weltcup-Team zittern.

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Die nächsten Tage werden entscheiden sein. Wie der „Blick“ berichtet, findet von Dienstag bis Donnerstag ein Trainingslager in Oberstdorf (Deutschland) statt. Dort wird sich der 45-jährige Vierfach-Olympiasieger mit dem 20-jährigen Felix Trunz und dem 22-jährigen Remo Imhof um das fünfte und letzte Schweizer Weltcup-Ticket duellieren.

Diese vier Springer haben fix ein Ticket
„Wer in den Trainings am besten springt, wird selektioniert. Was früher war, interessiert mich nicht“, betont Schweizer-Coach Bine Norcic. Gregor Deschwanden, Kilian Peier, Sandro Hauswirth und Juri Kesseli sind gesetzt. 

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Auftakt in Lillehammer
Los geht’s am 20. November mit dem Springen in Lillehammer. Übersteht Ammann die Schweizer Qualifikation, würde die der Routinier in seine 30. (!) Weltcup-Saison gehen.

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