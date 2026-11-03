Ländle-KI verbreitet munter chinesische Propaganda

Laut einem Bericht des ORF Vorarlberg verweigere das System ganz gezielt Antworten zu Themen, die von der chinesischen Regierung zensiert werden. So gibt die Software etwa auf Fragen zum Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens von 1989 keine Auskunft. Stattdessen teilt sie nur lapidar mit, dass sie keine Informationen bereitstellen könne, „die in China als sensibel eingestuft werden“. Auch zum Status von Taiwan, den tibetischen Autonomiebestrebungen oder zur Lage der Uiguren sollte man VOKI besser nicht befragen.