Digitaler Beleg soll Zettelwirtschaft eindämmen

Weniger Papier, weniger Aufwand: Was Unternehmen davon haben

Besonders für Handel, Gastronomie, Hotellerie sowie Gewerbe- und Handwerksbetriebe kann die Umstellung Erleichterungen bringen. Bislang muss bei vielen Verkaufsvorgängen ein Papierbeleg ausgedruckt werden. Das verursacht Kosten für Papier und bedeutet zusätzlichen Aufwand im täglichen Betrieb. Wenn Kunden den digitalen Beleg wählen, kann dieser Ausdruck entfallen. Das spart Material und kann die Abläufe an der Kassa beschleunigen. Zudem können digitale Rechnungen einfacher elektronisch archiviert und weiterverarbeitet werden, was in der Buchhaltung und der internen Verwaltung helfen soll. Voraussetzung ist allerdings, dass die Unternehmen ihre Systeme entsprechend organisieren.