„Österreich bleibt im Visier von Terroristen“

Sechs Jahre nach dem Terroranschlag von Wien bleibt die Bedrohung hoch: Österreich hält weiterhin an der Terrorwarnstufe 4 von 5 fest. Besonders Weihnachtsmärkte gelten als attraktive Ziele für Extremisten. „Unverändert. Bedrohlich. Leider“, warnt Terrorismusexperte Nicolas Stockhammer im krone.tv-Interview mit Jana Pasching. Österreich sei weiterhin im Visier. Konkrete Warnungen gibt es derzeit zwar nicht, dennoch müsse man auf der Hut sein. Auch vor dem Vormarsch extremistischer Strömungen in Europa warnt der Experte.