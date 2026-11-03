Vorfall in Kalifornien
Paar wird von Bären im eigenen Auto überrascht
Ein Paar im kalifornischen South Lake Tahoe staunte nicht schlecht, als es am 12. Oktober in seinen SUV einsteigen wollte – und darin einen Bären entdeckte. Eine Überwachungskamera hatte das Tier kurz zuvor beim Hineinklettern gefilmt.
Der Bär hatte die Fahrertür des unversperrten Wagens aufgemacht und stieg dann hinein. Die Tür schwang daraufhin wieder zu, sodass man von außen nicht erkennen konnte, dass der unliebsame blinde Passagier eingestiegen war.
Frau nahm vor dem Bären Platz
Das Paar, das nur wenige Minuten später den SUV verwenden wollte, ahnte also nicht, wer es sich da auf der Rückbank bequem gemacht hatte. Eine Frau stieg unbekümmert ein, nahm am Beifahrersitz Platz und machte die Tür zu – bis sie erkannte, dass sich der Bär im Wagen befand.
Der Fahrer hatte da schon die Tür aufgemacht – durch diese floh Meister Petz glücklicherweise, ohne dass es zu einem weiteren Zwischenfall kam. Niemand wurde bei dem tierischen Vorfall verletzt.
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