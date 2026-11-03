Paar wird von Bären im eigenen Auto überrascht

Frau nahm vor dem Bären Platz

Das Paar, das nur wenige Minuten später den SUV verwenden wollte, ahnte also nicht, wer es sich da auf der Rückbank bequem gemacht hatte. Eine Frau stieg unbekümmert ein, nahm am Beifahrersitz Platz und machte die Tür zu – bis sie erkannte, dass sich der Bär im Wagen befand.