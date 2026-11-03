Umfrage: Diese Themen bewegten die US-Wähler

Die Infografik zeigt die Sitzverteilung im US-Kongress vor den Midterm-Wahlen. Im Senat haben die Republikaner derzeit mit 53 Sitzen die Mehrheit, die Demokraten kommen auf 47 Sitze. Für die Wahl 2026 werden bei 35 zu vergebenen Sitzen 15 Sitze jeweils den Demokraten und Republikanern zugeschrieben, 5 gelten als offen. Im Repräsentantenhaus halten die Republikaner mit 219 Sitzen die Mehrheit, die Demokraten haben 214 Sitze. Bei der Wahl 2026 werden 184 Sitze als sicher für Demokraten und 162 für Republikaner eingeschätzt, 36 Sitze werden zugunsten der Demokraten, 34 zugunsten der Republikaner erwartet, 19 Sitze gelten als offen. Quelle: 270towin.