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„Unfassbare Tragödie“

Moderatorin Ellen DeGeneres weint um Produzenten

Society International
03.11.2026 14:49
Ellen DeGeneres trauert um ihren ehemaligen Produzenten und lieben Freund Matthew Wright. Auf ...
Ellen DeGeneres trauert um ihren ehemaligen Produzenten und lieben Freund Matthew Wright. Auf Instagram kämpft die Moderatorin sichtlich mit ihren Gefühlen.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/ellendegeneres)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Ellen DeGeneres kann auf Instagram die Tränen nicht zurückhalten. Die Moderatorin trauert in einem bewegenden Video um ihren langjährigen Executive Producer und lieben Freund Matthew Wright. Er starb Ende letzter Woche im Alter von 52 Jahren.

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Eigentlich ist Ellen DeGeneres ja für ihre Schlagfertigkeit bekannt. In ihrem neuesten Video, das die ehemalige Talkerin auf Instagram veröffentlichte, fehlen ihr aber sichtlich die Worte. Die 68-Jährige muss nämlich von ihrem lieben Freund Matthew Wright Abschied nehmen, der vor wenigen Tagen verstorben ist.

„Jeder hat ihn geliebt“
„Er war so ein toller Kerl“, erklärt DeGeneres in dem Clip. Wright sei weit mehr als nur ihr Executive Producer gewesen. „Er brachte mich zum Lachen, er überraschte mich ständig mit Dingen, die er tat.“ Zudem sei er „intelligent“ und „freundlich“ gewesen.

In diesem Clip weint Ellen DeGeneres um ihren ehemaligen Produzenten und Freund Matthew Wright:

„Jeder hat ihn geliebt. Ich habe ihn auch geliebt. Und es ist einfach schockierend, einfach schockierend“, fährt die Moderatorin in dem Video fort und ringt dabei sichtlich um Fassung. Und verrät: Sie und Matt hätten noch so viele Pläne gehabt, wollten eigentlich ein gemeinsames Projekt angehen.

„Wir werden ihn vermissen“, erklärt DeGeneres und kämpft dabei sichtlich mit den Tränen. „Er ist und war immer der Klebstoff, der unsere Familie bei der Ellen Show zusammenhielt.“ Sie denke jetzt vor allem an Matts Ehemann Justin und seine Familie. „Es tut mir so leid“, erklärt sie. „Weil wir so einen guten Menschen verloren haben.“ 

„Jetzt sind er und tWitch zusammen“
Ein kleiner Trost sei: „Jetzt sind er und tWitch also zusammen, tanzen und lachen“, bezieht sich DeGeneres auf den Tod von Stephen „tWitch“ Boss, den früheren DJ ihrer Show, der im Dezember 2022 mit nur 40 Jahren verstarb. Mit ihm sei Wright eng befreundet gewesen, verrät sie abschließend.  

Im Anschluss an DeGeneres Worte sind einige Ausschnitte aus der „Ellen Show“ zu sehen, die Auftritte von Matthew Wright in der Show zeigen. Unter anderem verkleidete dieser sich über die Jahre in Super Mario, einen Gurkerl-Verkäufer, einen Kürbis oder einen Engel und brachte mit seinen lustigen Einlagen DeGeneres und ihr Publikum zum Lachen. 

16 Jahre lang gehörte Wright zu DeGeneres‘ Team und unterstützte die Moderatorin bis zum Finale ihrer Show im Jahr 2022. 

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Starb bei seiner Arbeit
Laut einer GoFundMe-Seite, auf der Spenden gesammelt werden, um Wrights Ehemann Justin und seine Familie zu unterstützen und die Begräbniskosten zu decken, starb der Produzent bei einer „unfassbaren Tragödie“, die passierte, als er in Los Angeles von zu Hause aus arbeitete. Mehr Informationen zu Wrights Tod wurden nicht bekannt gegeben.

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