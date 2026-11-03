Moderatorin Ellen DeGeneres weint um Produzenten

Im Anschluss an DeGeneres Worte sind einige Ausschnitte aus der „Ellen Show“ zu sehen, die Auftritte von Matthew Wright in der Show zeigen. Unter anderem verkleidete dieser sich über die Jahre in Super Mario, einen Gurkerl-Verkäufer, einen Kürbis oder einen Engel und brachte mit seinen lustigen Einlagen DeGeneres und ihr Publikum zum Lachen.

16 Jahre lang gehörte Wright zu DeGeneres‘ Team und unterstützte die Moderatorin bis zum Finale ihrer Show im Jahr 2022.