Eine von vier Rechnungshof-Empfehlungen umgesetzt

Alle Empfehlungen sind zumindest in Arbeit

Nun nahmen die Prüfer den Airport erneut unter die Lupe – und diesmal fällt das Zeugnis deutlich milder aus. Geprüft wurde, inwieweit das Land Oberösterreich als Eigentümer des Flughafens vier Verbesserungsvorschläge aus dem Vorjahr aufgegriffen hat. Ergebnis: Eine Empfehlung ist vollständig umgesetzt (die Strategie des Flughafens sollte zwischen den Fachbereichen des Landes abgestimmt werden). Zwei weitere Verbesserungsvorschläge befinden sich in Umsetzung (das Land sollte eine neue Strategie für den Airport entwickeln sowie die Synergien mit dem Bundesheer und dessen Militärflugbetrieb in Linz ausbauen). Zu Letzterem hält LRH-Direktor Rudolf Hoscher fest: „Aus unserer Sicht müssen Synergien konsequent gehoben und Kosten verursachergerecht zugeordnet werden.“