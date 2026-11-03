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Zum Linzer Flughafen

Eine von vier Rechnungshof-Empfehlungen umgesetzt

Oberösterreich
03.11.2026 15:35
Der Flughafen solle Synergien mit dem Bundesheer nutzen, schlagen die Rechnungsprüfer vor.
Der Flughafen solle Synergien mit dem Bundesheer nutzen, schlagen die Rechnungsprüfer vor.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Der oberösterreichische Landesrechnungshof sieht von vier Verbesserungsvorschlägen zum Linzer Airport bisher einen vollständig umgesetzt. Die weiteren drei Empfehlungen sind in Arbeit. Indessen steht vor den Passagierzahlen in Linz das nächste Minus.

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Im Herbst 2025 durchleuchtete der Landesrechnungshof (LRH) den Linzer Flughafen auf Herz und Nieren. Das Urteil fiel damals kritisch bis vernichtend aus. So prognostizierten die Prüfer etwa einen zusätzlichen Kapitalbedarf von bis zu 45 Millionen Euro bis 2035.

Alle Empfehlungen sind zumindest in Arbeit
Nun nahmen die Prüfer den Airport erneut unter die Lupe – und diesmal fällt das Zeugnis deutlich milder aus. Geprüft wurde, inwieweit das Land Oberösterreich als Eigentümer des Flughafens vier Verbesserungsvorschläge aus dem Vorjahr aufgegriffen hat. Ergebnis: Eine Empfehlung ist vollständig umgesetzt (die Strategie des Flughafens sollte zwischen den Fachbereichen des Landes abgestimmt werden). Zwei weitere Verbesserungsvorschläge befinden sich in Umsetzung (das Land sollte eine neue Strategie für den Airport entwickeln sowie die Synergien mit dem Bundesheer und dessen Militärflugbetrieb in Linz ausbauen). Zu Letzterem hält LRH-Direktor Rudolf Hoscher fest: „Aus unserer Sicht müssen Synergien konsequent gehoben und Kosten verursachergerecht zugeordnet werden.“

Zitat Icon

Aus unserer Sicht müssen Synergien konsequent gehoben und Kosten verursachergerecht zugeordnet werden.

Rudolf Hoscher, Direktor des oö. Landesrechnungshofes

Zur vierten Empfehlung (der Flughafen soll in den offiziellen Strategien des Landes mitberücksichtigt werden) sind bisher nur erste Schritte gesetzt worden.

Passagier-Minus in Linz
Die Reaktionen aus der Politik fallen naturgemäß unterschiedlich aus: Für Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) ist bestätigt, „dass wir die richtigen Schritte eingeleitet haben“. FPÖ-Klubchef Thomas Dim will die Synergien mit dem Bundesheer optimieren. SPÖ, Grüne, Neos und MFG sehen hingegen lediglich erste Schritte, aber noch viele offene Fragen.

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In den ersten drei Quartalen des heurigen Jahres verzeichnete der Airport indes ein Minus bei den Passagieren: Die Zahl der Fluggäste sank im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 197.000 Passagiere.

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