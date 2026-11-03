Sassy Holzinger: „Es ist ein Stück Leben“

Gelungener Neuanfang nach dem Seer-Aus: Sabine „Sassy“ Holzinger startete mit ihrem ersten Soloalbum durch, zeigte sich persönlicher denn je – und ist ständig auf Tour. Die ehemalige Stimme der Seer setzt auf neue Songs, große Gefühle und bleibt ihrer Mundart treu. Nun gibt sie ein Konzert in ihrer Heimat am Traunsee.
Fast drei Jahrzehnte prägte Sabine „Sassy“ Holzinger den Erfolg der Kultband „Die Seer“. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme hat sie Hits wie „Wilds Wossa“, „Sche war’s, wennst do warst“ oder „Hoamatgfühl“ zu Klassikern gemacht. Nach dem Abschied der Band Ende 2024 begann für die Sängerin ein neues Kapitel, wir haben darüber ausführlich berichtet.
Vor knapp einem Jahr erschien ihr Soloalbum „Sassy“. Die Entstehung des Albums fiel in eine Zeit, in der sie auch den Tod ihres Vaters verarbeiten musste. „Das Album ist mehr als eine Sammlung von Liedern. Es ist ein Stück Leben – Geschichten vom Lieben, Hoffen, Verlieren, Wiederfinden, vom Tanzen und vom Mut, weiterzugehen“, sagt sie. Und das tat sie, denn Sassy ging auf Tour – die sie auch 2026 fortsetzte.
Finale der Tour daheim in Oberösterreich
Am 13. November 2026 (20 Uhr) tritt die Oberösterreicherin – Sassy ist am Traunsee zu Hause – im Stadttheater Gmunden auf. Es gibt noch Karten bei https://www.floro.at.
Sie sieht in diesem „Heimspiel“ einen Höhepunkt ihrer jungen Solokarriere. Fix sind Songs wie „Mama wü tanzen“, „Amoi Nu“, „Ciao Ciao“, aber auch Country-Welthits und natürlich die großen Seer-Erfolge. Zwei Stunden Berg-und Talfahrt durch ein bewegtes Leben!
Am 25. November ist Sassy bei der (ausverkauften) DanzerMania im Linzer Posthof dabei.
Ihre Tour führt sie auch 2027 weiter durch ganz Österreich. Übrigens: Am 3. April 2027 gastiert Sassy in Schwanenstadt.
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