Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heimspiel in Gmunden

Sassy Holzinger: „Es ist ein Stück Leben“

Oberösterreich
03.11.2026 15:00
Sabine „Sassy“ Holzinger ist eng mit dem Salzkammergut verbunden – in Gmunden gibt sie ein ...
Sabine „Sassy“ Holzinger ist eng mit dem Salzkammergut verbunden – in Gmunden gibt sie ein Konzert.(Bild: soulspacestudios)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Gelungener Neuanfang nach dem Seer-Aus: Sabine „Sassy“ Holzinger startete mit ihrem ersten Soloalbum durch, zeigte sich persönlicher denn je – und ist ständig auf Tour. Die ehemalige Stimme der Seer setzt auf neue Songs, große Gefühle und bleibt ihrer Mundart treu. Nun gibt sie ein Konzert in ihrer Heimat am Traunsee. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Fast drei Jahrzehnte prägte Sabine „Sassy“ Holzinger den Erfolg der Kultband „Die Seer“. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme hat sie Hits wie „Wilds Wossa“, „Sche war’s, wennst do warst“ oder „Hoamatgfühl“ zu Klassikern gemacht. Nach dem Abschied der Band Ende 2024 begann für die Sängerin ein neues Kapitel, wir haben darüber ausführlich berichtet.

Vor knapp einem Jahr erschien ihr Soloalbum „Sassy“. Die Entstehung des Albums fiel in eine Zeit, in der sie auch den Tod ihres Vaters verarbeiten musste. „Das Album ist mehr als eine Sammlung von Liedern. Es ist ein Stück Leben – Geschichten vom Lieben, Hoffen, Verlieren, Wiederfinden, vom Tanzen und vom Mut, weiterzugehen“, sagt sie. Und das tat sie, denn Sassy ging auf Tour – die sie auch 2026 fortsetzte.

Lesen Sie auch:
Sassy Holzinger: Songs vom Lieben, Hoffen, Verlieren, Wiederfinden, vom Tanzen und vom Mut, ...
Krone Plus Logo
Sassy Holzinger:
„Trauer und Freude – es lag alles nah beieinander“
11.04.2026
Ab 20. November
Wolfgangseer Advent: Die schönste Zeit des Jahres
27.10.2026
Bühnenkunstpreis 2026
Zeitgeschichte als Musical und junge Tanzakademie
30.10.2026

Finale der Tour daheim in Oberösterreich
Am 13. November 2026 (20 Uhr) tritt die Oberösterreicherin – Sassy ist am Traunsee zu Hause – im Stadttheater Gmunden auf. Es gibt noch Karten bei https://www.floro.at.

Sie sieht in diesem „Heimspiel“ einen Höhepunkt ihrer jungen Solokarriere. Fix sind Songs wie „Mama wü tanzen“, „Amoi Nu“, „Ciao Ciao“, aber auch Country-Welthits und natürlich die großen Seer-Erfolge. Zwei Stunden Berg-und Talfahrt durch ein bewegtes Leben!

Am 25. November ist Sassy bei der (ausverkauften) DanzerMania im Linzer Posthof dabei.

Ihre Tour führt sie auch 2027 weiter durch ganz Österreich. Übrigens: Am 3. April 2027 gastiert Sassy in Schwanenstadt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
03.11.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
214.286 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
160.554 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
92.402 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1016 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
680 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Niederösterreich
Rassismusvorwurf: Platzverbot für FP-Politiker
609 mal kommentiert
FPÖ-Politiker Christian Brenner darf die Sportanlage des ASK Wilhelmsburg nicht mehr betreten. ...
Mehr Oberösterreich
Heimspiel in Gmunden
Sassy Holzinger: „Es ist ein Stück Leben“
AK-Auswertung zeigt:
Betreuung der Kleinsten bleibt Achillesferse in OÖ
Sport Tv Logo
Champions League
Europas Prügelknabe wartet auf LASK und Kühbauer
Regeln zum Miteinander
Workshops vermitteln Schülern die „Hausordnung“
Provokante Aktion
Gesteck für Ehrenbürger auf Hitlergrab in Leonding
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf