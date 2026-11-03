Einen Polizisten beißt man nicht! 22 Monate Haft

„Seelisch unheimlich belastend“

Fünf Tage war der Polizist nach der Attacke im Krankenstand. Im Zeugenstand sagt er: „Weil es Hinweise gegeben hat, dass der Festgenommene dem Suchtgiftmilieu zuzuordnen ist und möglicherweise übertragbare Krankheiten hat, musste ich tagelang Hepatitis- und HIV-Prophylaxen nehmen. Das ist seelisch unheimlich belastend, weil man ja nicht weiß, ob man sich angesteckt hat. Ich hatte Angstzustände und Schlafstörungen.“ Gewiss ist nun: Beide gesund!