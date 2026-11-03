Einen Polizisten beißt man nicht! 22 Monate Haft

Er hat im Zug einen E-Scooter gestohlen. Schlecht. Bei der Festnahme biss er einen burgenländischen Inspektor in den Unterarm. Verheerend. Der 20-jährige Slowake fasst dafür am Landesgericht Eisenstadt eine saftige Haftstrafe aus. Hatte der junge Mann ansteckende Krankheiten?
Es kennt sie wohl jeder von uns, diese Ideen im Leben, die man besser nie gehabt hätte. Etwa jene, im Zug einen E-Scooter zu stehlen, in Kittsee auszusteigen, davonzufahren, bei der Anhaltung wild um sich zu schlagen und schließlich einen Inspektor in den Unterarm zu beißen.
Probezeit widerrufen
„Ich war nicht Herr meiner Sinne“, sagt der 20-Jährige, der sich, aus der U-Haft vorgeführt, am Landesgericht Eisenstadt wegen Diebstahls, Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt zu verantworten hat. Die unzähligen Entschuldigungen werden als mildernd gewertet – der junge Mann wird zu zwölf Monaten Gefängnis verurteilt, unbedingt. Dazu kommen weitere zehn, weil nach einer 2025 erfolgten Verurteilung in Korneuburg die Probezeit widerrufen wurde.
Dem Gebissenen werden 2608,53 Euro zugesprochen. Der Finanzprokuratur wegen der Lohnfortzahlung 881,50. Der Angeklagte, der von den Eltern nach der Geburt weggelegt wurde und dessen Freundin im vierten Monat schwanger ist, nimmt das Urteil an.
„Seelisch unheimlich belastend“
Fünf Tage war der Polizist nach der Attacke im Krankenstand. Im Zeugenstand sagt er: „Weil es Hinweise gegeben hat, dass der Festgenommene dem Suchtgiftmilieu zuzuordnen ist und möglicherweise übertragbare Krankheiten hat, musste ich tagelang Hepatitis- und HIV-Prophylaxen nehmen. Das ist seelisch unheimlich belastend, weil man ja nicht weiß, ob man sich angesteckt hat. Ich hatte Angstzustände und Schlafstörungen.“ Gewiss ist nun: Beide gesund!
Das letzte Wort hat der Angeklagte. Vor der Verurteilung verspricht er: „Ich werde nie wieder in dieses Land einreisen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.