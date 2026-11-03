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Nach Diebstahl ertappt

Einen Polizisten beißt man nicht! 22 Monate Haft

Burgenland
03.11.2026 15:00
Der junge Slowake, vertreten von Anwalt Stefan Wappel, nahm das Urteil an.
Der junge Slowake, vertreten von Anwalt Stefan Wappel, nahm das Urteil an.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Er hat im Zug einen E-Scooter gestohlen. Schlecht. Bei der Festnahme biss er einen burgenländischen Inspektor in den Unterarm. Verheerend. Der 20-jährige Slowake fasst dafür am Landesgericht Eisenstadt eine saftige Haftstrafe aus. Hatte der junge Mann ansteckende Krankheiten?

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Es kennt sie wohl jeder von uns, diese Ideen im Leben, die man besser nie gehabt hätte. Etwa jene, im Zug einen E-Scooter zu stehlen, in Kittsee auszusteigen, davonzufahren, bei der Anhaltung wild um sich zu schlagen und schließlich einen Inspektor in den Unterarm zu beißen.

Probezeit widerrufen
„Ich war nicht Herr meiner Sinne“, sagt der 20-Jährige, der sich, aus der U-Haft vorgeführt, am Landesgericht Eisenstadt wegen Diebstahls, Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt zu verantworten hat. Die unzähligen Entschuldigungen werden als mildernd gewertet – der junge Mann wird zu zwölf Monaten Gefängnis verurteilt, unbedingt. Dazu kommen weitere zehn, weil nach einer 2025 erfolgten Verurteilung in Korneuburg die Probezeit widerrufen wurde.

Dem Gebissenen werden 2608,53 Euro zugesprochen. Der Finanzprokuratur wegen der Lohnfortzahlung 881,50. Der Angeklagte, der von den Eltern nach der Geburt weggelegt wurde und dessen Freundin im vierten Monat schwanger ist, nimmt das Urteil an.

„Seelisch unheimlich belastend“
Fünf Tage war der Polizist nach der Attacke im Krankenstand. Im Zeugenstand sagt er: „Weil es Hinweise gegeben hat, dass der Festgenommene dem Suchtgiftmilieu zuzuordnen ist und möglicherweise übertragbare Krankheiten hat, musste ich tagelang Hepatitis- und HIV-Prophylaxen nehmen. Das ist seelisch unheimlich belastend, weil man ja nicht weiß, ob man sich angesteckt hat. Ich hatte Angstzustände und Schlafstörungen.“ Gewiss ist nun: Beide gesund!

Das letzte Wort hat der Angeklagte. Vor der Verurteilung verspricht er: „Ich werde nie wieder in dieses Land einreisen.“

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