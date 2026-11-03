Country-Star Nicole Taylor stirbt mit nur 35

Zeitweise krebsfrei, dann Rückschlag

Selbst während der belastenden Chemotherapie trainierte die Sängerin weiter und machte CrossFit. Die Behandlungen schlugen zunächst an, zeitweise galt sie sogar als krebsfrei. „Dann erfuhr sie, dass es sich um Stadium vier handelte“, erzählte Natalie. „Sie versuchte, nicht in Angst zu leben und blieb sehr hoffnungsvoll. Sie reiste, versuchte zu leben, arbeitete hart und versuchte, Spaß zu haben.“