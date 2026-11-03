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Schwestern trauern

Country-Star Nicole Taylor stirbt mit nur 35

Society International
03.11.2026 15:26
Nicole Taylor (links) ist an Brustkrebs gestorben. Ihre Schwestern Nika Taylor (Mitte) und ...
Nicole Taylor (links) ist an Brustkrebs gestorben. Ihre Schwestern Nika Taylor (Mitte) und Natalie Taylor (r.) sangen mit ihr in der Country-Band Taylor Red(Bild: APA/. Jason Kempin/Getty Images for the Grand Ole Opry/AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Traurige Nachrichten aus der Country-Szene: Nicole Taylor, Mitglied des Trios Taylor Red, ist im Alter von nur 35 Jahren gestorben. Die Sängerin kämpfte jahrelang gegen Brustkrebs. Die traurige Nachricht wurde von ihren Drillingsschwestern Nika und Natalie Taylor in einem herzzerreißenden Social-Media-Video bekannt gegeben.

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Sichtlich bewegt sprachen die beiden über den schweren Verlust und den außergewöhnlichen Kampf ihrer Schwester gegen den Krebs. „Mit tiefem Schmerz geben wir den Tod unserer Schwester Nicole Taylor bekannt“, sagte Nika. „Wir hatten ehrlich gehofft, sie würde hier auf Erden Heilung finden, aber nun ist sie im Himmel geheilt.“

Hier ist das berührende Video eingebunden:

Nicole Taylor erhielt im Jahr 2022 die Diagnose Brustkrebs im dritten Stadium. Doch statt zu verzweifeln, sei die Musikerin der Situation mit bemerkenswerter Stärke begegnet. Angst habe Nicole niemals ihr Leben bestimmen lassen. „Sie dachte furchtlos und sagte: ,Wir werden uns in dieser Zeit nicht von Angst beherrschen lassen.‘“

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Zeitweise krebsfrei, dann Rückschlag
Selbst während der belastenden Chemotherapie trainierte die Sängerin weiter und machte CrossFit. Die Behandlungen schlugen zunächst an, zeitweise galt sie sogar als krebsfrei.  „Dann erfuhr sie, dass es sich um Stadium vier handelte“, erzählte Natalie. „Sie versuchte, nicht in Angst zu leben und blieb sehr hoffnungsvoll. Sie reiste, versuchte zu leben, arbeitete hart und versuchte, Spaß zu haben.“

Gemeinsam mit ihren Schwestern bildete Nicole Taylor das Country-Trio Taylor Red, das vor allem mit Songs wie „Country Money“ und „Rent Free“ Bekanntheit erlangte. 

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