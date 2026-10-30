Sind Sie für oder gegen die Zeitumstellung?

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Vorarlberg
30.10.2026 05:00
Wer hat an der Uhr gedreht? Die Zeitumstellung löst zweimal im Jahr Debatten um deren ...
Wer hat an der Uhr gedreht? Die Zeitumstellung löst zweimal im Jahr Debatten um deren Sinnhaftigkeit aus. Für viele Menschen ist insbesondere die Winterzeit ein echtes Ärgernis.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute nimmt er sich einem Thema an, das jedes Jahr wieder hochkocht: die Zeitumstellung.

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Es ist wieder passiert: Die Zeiten ändern sich, wenn auch nicht im weltpolitischen Ausmaß, sondern nur auf dem Ziffernblatt. Und pünktlich zur Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit findet die jährliche Diskussion statt, ob die Zeitumstellung (noch) Sinn macht und wer von uns sie lieber abgeschafft wüsste.

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