Sind Sie für oder gegen die Zeitumstellung?

Es ist wieder passiert: Die Zeiten ändern sich, wenn auch nicht im weltpolitischen Ausmaß, sondern nur auf dem Ziffernblatt. Und pünktlich zur Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit findet die jährliche Diskussion statt, ob die Zeitumstellung (noch) Sinn macht und wer von uns sie lieber abgeschafft wüsste.