Makler-Traum endet für Russen hinter Gittern

Drogengeschäfte „zu lukrativ“

Worauf Verteidiger Clemens Achhammer seinem Mandanten zu bedenken gibt, dass eine Maklerausbildung nicht im Ausbildungskatalog der Justizanstalt stehe. „KFZ-Mechaniker wäre aber auch gut. Dann hätte ich nach meiner Entlassung was in der Hand“, ergänzt der Delinquent. Staatsanwalt Christoph Stadler hegt hingegen erhebliche Zweifel an der Einsicht des Russen, sein Leben in geordnete Bahnen zu bringen. Mit sechs Vorstrafen habe der Angeklagte bereits zu viele Chancen vertan. Das Drogengeschäft sei schlicht zu lukrativ gewesen. Weshalb der Staatsanwalt eine Haftstrafe und den Widerruf einer ehemals zur Bewährung ausgesprochenen Gefängnisstrafe fordert. Nach kurzer Beratung des Schöffensenats fällt das Urteil: fünf Jahre Haft wegen Suchtgifthandels, Urkundenfälschung und Urkundenunterdrückung. Weitere achteinhalb Monate bedingter Haft werden widerrufen, 73.400 Euro für verfallen erklärt.