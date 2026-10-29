Vom Langzeit-Patienten zum absoluten Dauerbrenner

Es waren zehn Monate geprägt von Höhen und Tiefen. „Es war vor allem mental eine harte Zeit“, sagt Hartbergs Paul Komposch. Nach seiner langen Leidenszeit in der Vorsaison fand der Abwehrchef zurück zur alten Stärke. Vor dem Duell gegen den GAK sprach der 25-Jährige über Gespräche mit den Roten, Trainer Schopp und alte Emotionen in Liebenau.
Im Sommer 2025 brach für Paul Komposch eine kleine Fußball-Welt zusammen. In einem 0815-Zweikampf im Training riss sich Hartbergs Abwehrchef das Kreuzband. Statt einem Wechsel, der damals angestrebt wurde, hieß es das Krankenbett zu hüten. „Von heute auf morgen wird das Leben umgekrempelt. Ich bin vor allem mental in dieser Zeit an meine Grenzen gegangen.“
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