Vom Langzeit-Patienten zum absoluten Dauerbrenner

Im Sommer 2025 brach für Paul Komposch eine kleine Fußball-Welt zusammen. In einem 0815-Zweikampf im Training riss sich Hartbergs Abwehrchef das Kreuzband. Statt einem Wechsel, der damals angestrebt wurde, hieß es das Krankenbett zu hüten. „Von heute auf morgen wird das Leben umgekrempelt. Ich bin vor allem mental in dieser Zeit an meine Grenzen gegangen.“