Schuldirektor wählte „Aufstieg“ als Lieblingsfach

Stolze 260 Tore in 402 Spielen! Auf diese beeindruckende Bilanz blickt Ali Alexander Ivanescu bisher im Unterhaus zurück. „Diese Zahlen bedeuten mir sehr viel. Aber ich bin mir bewusst, dass es dazu ein großes und gutes Kollektiv braucht“, bleibt der Stürmer bescheiden. „Ich bin immer gut mit Bällen gefüttert worden.“