Schuldirektor wählte „Aufstieg“ als Lieblingsfach

Einst marschierte Ali Alexander Ivanescu mit dem GAK durch das steirische Fußball-Unterhaus. Bereits siebenmal durfte der 32-Jährige mit einem Verein aufsteigen. Dass es, trotz beeindruckender Statistiken, nicht zum Profi gereicht hat, ist für den Torjäger kein Beinbruch. Seinen Sohn hat er mit dem Fußball-Virus jedenfalls erfolgreich „infiziert“.
Stolze 260 Tore in 402 Spielen! Auf diese beeindruckende Bilanz blickt Ali Alexander Ivanescu bisher im Unterhaus zurück. „Diese Zahlen bedeuten mir sehr viel. Aber ich bin mir bewusst, dass es dazu ein großes und gutes Kollektiv braucht“, bleibt der Stürmer bescheiden. „Ich bin immer gut mit Bällen gefüttert worden.“
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