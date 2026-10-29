Vorarlberg, ein sicherer Hafen für Rechtsextreme?

Von langer Hand geplant?

Die Tatsache, dass sich dort über 100 Rechtsextreme einfanden, spricht dafür, dass die Aktion von langer Hand geplant war. Sellner bekam am Ende jedenfalls beides: eine große Aufmerksamkeit in der Schweiz und eine ungestörte Lesung zum Thema Remigration vor Gesinnungsgenossen in Vorarlberg. Die Grünen-Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli, selbst Feldkircherin, kann über die Vorgänge nur den Kopf schütteln. Sie hat zur Causa bereits eine parlamentarische Anfrage eingebracht, in welcher sie unter anderem wissen will: „Wie kann es sein, dass für Sellner und seine rechtsextremistischen Kumpane aus der Schweiz Vorarlberg zum Rückzugsort für die eigenen Veranstaltungspläne wird?“