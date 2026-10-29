Sieben Wochen ohne Wasser – jetzt Olympia

Das Frühjahr machte Giovanni Krismer aus Leutasch einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Im Februar musste sich der 17-Jährige einer Schulteroperation unterziehen und durfte ganze sieben Wochen lang nicht ins Wasser. Doch statt den Kopf hängen zu lassen, biss sich Giovanni tapfer zurück – und steht jetzt vor einem ganz besonderen Kapitel seiner noch jungen Karriere: den Olympischen Jungen-Sommerspielen in Dakar. „Auf jeden Fall große Vorfreude“, fasst er seine Emotionen vorm ersten Wettkampf am Sonntag zusammen.