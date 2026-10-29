Filmreifer Coup
Wie ein Wiener die Betrüger aufs Kreuz legte
Der Wiener Immobilientreuhänder Erich Podstatny (58) wurde um ein Haar zum Opfer von Rip-Deal-Betrügern. Gemeinsam mit der Polizei legte er den Kriminellen das Handwerk.
Erich Podstatny hat viel zu lachen, als er sich mit der „Krone“ in den Räumen der Wiener Landespolizeidirektion trifft. Kein Wunder, denn vor wenigen Wochen entschied er sich dazu, das Richtige zu tun. „Zivilcourage ist in der Gesellschaft leider etwas untergegangen, was ich schade finde. Ich hab’ mich dazu entschieden, etwas zu unternehmen“, erzählt er grinsend. Mit Unternehmen kennt sich Podstatny aus, ist er doch seit 30 Jahren Immobilientreuhänder, verwaltet unter anderem die Burg Plankenstein in Niederösterreich. Als Immobilientreuhänder erlebe man immer wieder komische Dinge, sagt Podstatny. Was ihm im August untergekommen ist, werde er aber nie vergessen.
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