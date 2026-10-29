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Nach über sechs Jahren

Nächster WAC-Trainer muss seinen Koffer packen

Fußball National
29.10.2026 22:27
(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Nachdem Chefcoach Thomas Silberberger und drei Assistenten vorige Woche das Bundesliga-Schlusslicht WAC verlassen mussten, traf es jetzt einen weiteren Trainer, der nach über sechs Jahren gehen muss. Der Nachfolger soll am Freitag bereits da sein. Zudem sollen die Lavanttaler ihre Fühler nach einem Zweitliga-Stürmer ausgestreckt haben.

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Der Nächste, bitte! Das große Trainersterben in Wolfsberg geht weiter. Vergangene Woche stellte das kriselnde Bundesliga-Schlusslicht ja nicht nur Chefcoach Thomas Silberberger frei – auch die Co-Trainer David Sencar, Jonas Hildebrandt sowie völlig überraschend sogar Vereins-Urgestein Hannes Jochum mussten nach dem verpatzten Saisonstart gehen.

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