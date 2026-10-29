Nächster WAC-Trainer muss seinen Koffer packen

Nachdem Chefcoach Thomas Silberberger und drei Assistenten vorige Woche das Bundesliga-Schlusslicht WAC verlassen mussten, traf es jetzt einen weiteren Trainer, der nach über sechs Jahren gehen muss. Der Nachfolger soll am Freitag bereits da sein. Zudem sollen die Lavanttaler ihre Fühler nach einem Zweitliga-Stürmer ausgestreckt haben.