Hospizbegleiter: „Viele reden viel, andere nichts“

Es braucht nur kurz im Gespräch, um zu merken, Toni Fuchs wäre in seiner Pension sicher nicht langweilig geworden – aber der ehemalige Gemeindemitarbeiter wollte „mehr“. Als sein Schwiegervater schwer erkrankte und gemeinsam mit der „Community Nurse“ die Pflege begann, sah Fuchs auf deren Schreibtisch eines Tages eine Broschüre liegen, vom Hospizverein Steiermark.