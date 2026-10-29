Tittler: Weniger Zettelkram, mehr Fachkräfte

Digitale Behördenwege

Die Pläne des Wirtschaftsbundes setzen an den drängendsten Problemen der heimischen Wirtschaft an. Ein zentraler Hebel soll der digitale Behördenweg sein: Betriebsanlagenverfahren sollen künftig per Mausklick einreichbar und nachverfolgbar sein. Auch am Arbeitsmarkt fordert die Interessensvertretung Anpassungen – etwa durch steuerlich begünstigte Überstunden, steuerfreie Leistungsprämien bis zu 3000 Euro und Anreize für das Arbeiten in der Pension. Für die Jungen soll zudem mit Projekten wie „Wohnen550“ leistbarer Wohnraum auf Zeit geschaffen werden.