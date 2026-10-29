Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖAMTC-Auswertung

Achtung Nebelsuppe: Im Vorjahr 27 Crashs im Ländle

Vorarlberg
29.10.2026 15:00
Mindestens 27 Personen wurden 2025 bei Unfällen im Nebel auf Vorarlbergs Straßen verletzt. 2024 ...
Mindestens 27 Personen wurden 2025 bei Unfällen im Nebel auf Vorarlbergs Straßen verletzt. 2024 waren es noch 36.(Bild: Peter Tomschi)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Trübe Sichtverhältnisse führten in Vorarlberg im Jahr 2025 zu 27 Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Hauptursachen sind laut ÖAMTC oft eine nicht angepasste Fahrweise sowie unzureichender Sicherheitsabstand.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Einer aktuellen Statistik des ÖAMTC zufolge, sorgte die herbstliche Nebelsuppe für 27 Verkehrsunfälle, bei denen jeweils zumindest eine Person verletzt wurde. Bundesweit schoss dieser Wert auf 730 Nebelunfälle mit Personenschaden hinauf – der Höchstwert der vergangenen 20 Jahre. Trauriger Spitzenreiter im Bundesländervergleich ist übrigens Niederösterreich mit 219 Nebelunfällen.Vorarlberg liegt nach Tirol (26) am vorletzten Platz der Statistik.

Insgesamt kamen österreichweit 17 Menschen bei Crashs im Nebel ums Leben, ebenfalls ein trauriger Höchstwert. Besonders oft in derartige Unfälle verwickelt: die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen.

Zu schnell, zu knapp dran
Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor beim ÖAMTC, macht vor allem ein zu hohes Tempo sowie zu geringe Sicherheitsabstände verantwortlich. „Viele Autofahrerinnen und Autofahrer orientieren sich instinktiv am Rücklicht des vorausfahrenden Fahrzeugs. Das vermittelt eine trügerische Sicherheit und führt gerade auf Freilandstraßen und Autobahnen häufig zu einem viel zu geringen Abstand.“

Zitat Icon

Viele orientieren sich instinktiv am Rücklicht des Vordermanns. Das vermittelt eine trügerische Sicherheit und führt häufig zu einem viel zu geringen Abstand.

Roland Frisch, ÖAMTC Chefinstruktor

Bild: HOUDEK PHOTOGRAPIE

Um sicher ans Ziel zu kommen, rät der Experte deshalb, die Geschwindigkeit strikt an die Witterungsbedingungen anzupassen und ausreichend Abstand zum Vordermann zu lassen.

Zudem gilt: Lieber später und dafür sicher ankommen, als gar nicht. „Bei schlechter Sicht können jederzeit Situationen auftreten, die rasches und richtiges Handeln erfordern. Da bleibt oft keine Zeit, lange zu überlegen – die richtige Reaktion muss sitzen“, betont Frisch. 

Lesen Sie auch:
Einsatzkräfte bergen das Unfallfahrzeug.
Unfall im Nebel
Lenker ließ Unfallauto einfach im Wald zurück
16.04.2026

Richtige Beleuchtung
Auch der Einsatz der richtigen Scheinwerfer ist essenziell: Reines Tagfahrlicht reicht nicht aus, da hierbei die Heckbeleuchtung meist dunkel bleibt. Also: Abblendlicht an! Nebelscheinwerfer und -schlussleuchte sollten nur bei starker Sichteinschränkung brennen.

Fernlicht ist hingegen ein absolutes No-Go beitrüber Sicht: Das starke Licht reflektiert im Nebel und beeinträchtigt die Sicht so zusätzlich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
29.10.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
5° / 9°
Symbol heiter
Bludenz
6° / 14°
Symbol heiter
Dornbirn
6° / 12°
Symbol wolkig
Feldkirch
8° / 13°
Symbol wolkig

krone.tv

Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
154.929 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
104.996 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
78.897 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Außenpolitik
USA geben Kiew auf: „Trump denkt, dass Krieg …“
1077 mal kommentiert
Trump erwähnt mittlerweile bei jeder Gelegenheit, dass Selenskyj für die hohen Spritpreise in ...
Mehr Vorarlberg
ÖAMTC-Auswertung
Achtung Nebelsuppe: Im Vorjahr 27 Crashs im Ländle
Armut im Ländle
„Neues Sozialhilfegesetz verfestigt Kinderarmut“
Krone Plus Logo
Bei der Radball-WM
Dieser TikTok-Star greift nach dem nächsten Titel
Sellner in Feldkirch
Vorarlberg, ein sicherer Hafen für Rechtsextreme?
Im Amt bestätigt
Tittler: Weniger Zettelkram, mehr Fachkräfte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf