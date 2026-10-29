Achtung Nebelsuppe: Im Vorjahr 27 Crashs im Ländle

Zu schnell, zu knapp dran

Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor beim ÖAMTC, macht vor allem ein zu hohes Tempo sowie zu geringe Sicherheitsabstände verantwortlich. „Viele Autofahrerinnen und Autofahrer orientieren sich instinktiv am Rücklicht des vorausfahrenden Fahrzeugs. Das vermittelt eine trügerische Sicherheit und führt gerade auf Freilandstraßen und Autobahnen häufig zu einem viel zu geringen Abstand.“