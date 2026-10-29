Streit um Spanner am See endet mit Todesdrohung

Ein angeblicher Spanner sorgte im Sommer an einem Badesee in Vorarlberg für erhitzte Gemüter. Wenig später flogen zwischen einem Maurer und einem vierfachen Familienvater die Fäuste. Der 37-Jährige stürzte samt Kinderanhänger vom E-Bike. Am Mittwoch setzte es am Landesgericht Feldkirch zwei Verurteilungen.
„Ich bring dich um!“ Mit dieser Drohung endete im Juli eine Prügelei an einem Badesee, die nun zwei Männer vor das Landesgericht Feldkirch gebracht hat. Auslöser war eine Diskussion über einen älteren Mann, der angeblich Frauen beim Baden beobachtet hatte. Bewiesen ist das nicht. Mit der späteren Schlägerei hatte dieser jedenfalls nichts zu tun.
Ein Maurer, der mit seinem Hund am See war, fühlte sich von einem vierfachen Familienvater (37) provoziert, als dieser mit Frau und Kids auf dem E-Bike vorbeifuhr. Er stieß Radler und Kinderanhänger zu Boden. Dann schlug der Maurer laut Zeugen mehrfach zu. Der 37-Jährige erlitt eine aufgeplatzte Lippe und Prellungen. Seine Gegenwehr wertete das Gericht als Notwehr. Der Maurer brach sich den Daumen. Die Behauptung der Mutter, der Maurer habe seinen Hund absichtlich zum Kinderanhänger mit dem Kleinkind gelassen, glaubte der Richter nicht. Die Todesdrohung hingegen gab der achtfach vorbestrafte Familienvater zu.
Bedingte Haft und Geldbußen
Der Maurer erhielt wegen Körperverletzung 750 Euro Geldstrafe, weitere 750 Euro bedingt. Dem Radler wurden 100 Euro Teilschmerzensgeld zugesprochen. Der Familienvater fasste wegen gefährlicher Drohung fünf Monate bedingte Haft und 960 Euro Geldstrafe aus. Bewährungshilfe wurde angeordnet. Die beiden Streithähne nahmen die Urteile an.
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