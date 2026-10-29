Streit um Spanner am See endet mit Todesdrohung

Ein Maurer, der mit seinem Hund am See war, fühlte sich von einem vierfachen Familienvater (37) provoziert, als dieser mit Frau und Kids auf dem E-Bike vorbeifuhr. Er stieß Radler und Kinderanhänger zu Boden. Dann schlug der Maurer laut Zeugen mehrfach zu. Der 37-Jährige erlitt eine aufgeplatzte Lippe und Prellungen. Seine Gegenwehr wertete das Gericht als Notwehr. Der Maurer brach sich den Daumen. Die Behauptung der Mutter, der Maurer habe seinen Hund absichtlich zum Kinderanhänger mit dem Kleinkind gelassen, glaubte der Richter nicht. Die Todesdrohung hingegen gab der achtfach vorbestrafte Familienvater zu.