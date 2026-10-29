Bregenz mit positiver Bilanz trotz Cup-Niederlage

„Von einem verpassten Aufstieg zu reden, wäre natürlich vermessen. Aber in die Verlängerung hätten wir es fast geschafft“, sagte SW-Sportkoordinator Patrick Schneider nach dem Cup-Aus gegen RB Salzburg, bei dem die Schwarz-Weißen mit zwei Toren und einem sehr respektablen Auftritt eine gute Figur machten gegen die übermächtigen Roten Bullen, „aber für den Verein war es jedenfalls ein voller Erfolg und eine gute Werbung. Die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen, unsere Wirtschaft wurde zeitweise fast überrannt.“