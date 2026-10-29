Austria Lustenau gegen Sturm Graz ab 18 Uhr LIVE

Die Vorarlberger glauben aber an den Aufstieg. „Wir müssen mutig sein, frech sein und unser Spiel spielen. So wie wir es heuer schon oft gemacht haben, dann haben wir Chancen auf die Überraschung“, betonte Mader. Zuversichtlich stimmt die Lustenauer das erste Saisonduell, vor zwei Monaten hatte es in Graz-Liebenau ein 1:1 gegeben. Das sei eine sehr gute Leistung gewesen, blickte Mader zurück. Aber Sturm sei damals noch nicht auf dem Level gewesen wie jetzt. „Wir können einige Lehren daraus ziehen und haben dort gesehen, dass Sturm auch verwundbar ist.“