Als Blizenec mit Helm und „Hilti“ zum Training kam

„Das Kicken war schon anstrengender. Aber hier kommen auch schnell a paar Meter zamm, wenn der Garten voll ist.“ Gustl Starek, Hans Krankl oder Andi Herzog – im Pressbaumer „Blitzwirt“ geben sich die Ex-Granden die Klinke in die Hand. Noch vor Erreichen der Schank weiß man auch warum: Die Wände sind tapeziert mit Hütteldorfer Erfolgsmomenten. Franz Blizenec heißt der Chef, seines Zeichens Rapid-Legende. Heute feiert der „Blitz“ seinen 60er, die „Krone“ besuchte ihn zum Geburtstagsplausch.