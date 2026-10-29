Als Blizenec mit Helm und „Hilti“ zum Training kam

Alles Gute, Franz Blizenec! Die Rapid-Legende empfing die „Krone“ anlässlich seines 60. Geburtstages in seinem eigenen Wirtshaus, plauderte dabei über den Ausflug ins Tor, Trainer-Häckelein und die kuriose Kabine in China ...
„Das Kicken war schon anstrengender. Aber hier kommen auch schnell a paar Meter zamm, wenn der Garten voll ist.“ Gustl Starek, Hans Krankl oder Andi Herzog – im Pressbaumer „Blitzwirt“ geben sich die Ex-Granden die Klinke in die Hand. Noch vor Erreichen der Schank weiß man auch warum: Die Wände sind tapeziert mit Hütteldorfer Erfolgsmomenten. Franz Blizenec heißt der Chef, seines Zeichens Rapid-Legende. Heute feiert der „Blitz“ seinen 60er, die „Krone“ besuchte ihn zum Geburtstagsplausch.
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