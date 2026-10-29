Das Liga-Remis als Vorbild für den ÖFB-Cup

Nach dem LASK und Rapid nun Sturm Graz im ÖFB-Cup. Die Aufgaben werden für die Austria nicht leichter. Wenigstens meinte es die Auslosung insofern gut, als dass Lustenau zu Hause antreten kann. Leichter wird es für die Austria aber auch damit nicht werden. Denn Sturm zeigte sich zuletzt in guter Form, der 1:0-Heimsieg in der Europa League gegen Marseille ist der beste Beweis dafür. Um überhaupt eine Chance zu haben, will Lustenau – so Trainer Markus Mader – mutig und frech agieren und auf die große Überraschung hoffen. Im Tor der Austria wird diesmal Domenik Schierl stehen und nicht Cup-Keeper Phillip Böhm. Auch Dion Kacuri kehrt nach seiner Verletzung wahrscheinlich wieder zurück.