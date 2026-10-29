Karussel im KAC-Tor! Mitens hängt in Warteschleife

Die „Rote Wand“ von Graz ist legendär. Vor dieser duellieren sich die 99ers am Freitag mit dem KAC. Abseits dieses Krachers bleibt bei den Rotjacken ein Fragezeichen: Der Vertrag des lettischen Goalie-Ersatzmannes Marek Mitens läuft am Montag aus. Und: Diesen Auftrag erhielt Graz-Verteidiger David Maier von einem Ex-Kollegen.