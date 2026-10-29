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„Oanen in dr Krone“

Ein Wirtshaus mit Bar und Vinothek

Vorarlberg
29.10.2026 09:25
Piefke und Fatso waren zu Gast im Hörnlingen, Rankweil: „Eine wahre Bereicherung in der hiesigen ...
Piefke und Fatso waren zu Gast im Hörnlingen, Rankweil: „Eine wahre Bereicherung in der hiesigen Küchenlandschaft.“(Bild: huppmann bros.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Nach monatelangem Umbau wurde das Hörnlingen in Rankweil wieder eröffnet. Und natürlich waren die beiden dabei.

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Jedes Tier wird im „Nose-to-Tail“-Verfahren verarbeitet, von der Wurzel bis zum Blatt wird alles benutzt, was die lokalen Produzenten im Angebot haben und gekocht wird ausschließlich nach Jahreszeit. Mittags gibt’s im Hörnlingen à la carte, abends kann man nur die Anzahl der Gänge wählen, die Menüs sind vorgegeben.

Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall dort, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Das ist das Konzept, das Dominic Mayer im Hörnlingen in Rankweil verfolgt – und dies seit nunmehr acht Jahren mit großem Erfolg. Chapeau! Und es klappt unserer Meinung nach formidabel.

Die offene Küche erlaubt einen Blick hinter die Kulissen.
Die offene Küche erlaubt einen Blick hinter die Kulissen.(Bild: huppmann bros.)

Einladendes Ambiente, toller Service
Einrichtung und Mobiliar sprechen eine klare, präzise und reduzierte Sprache. Das passt auch zum Service, der geschult und freundlich agiert, nie aber zu kollegial und hip wirken will. Das gefällt und so erwarten wir uns das auch in einem modernen, gehobenen Wirtshaus.

Besonders hervorzuheben ist die Bar im Untergeschoß, in dem schönen Gewölbe lässt es sich bestens verweilen. Und da es sich gleichzeitig um eine Vinothek handelt, gibt’s in der Weinkarte für alle önologisch Begeisterten besondere Schmankerl zu entdecken. Die edlen Tropfen sind auch preislich sehr attraktiv kalkuliert.

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Fazit: Das Hörnlingen in Rankweil ist eine echte Bereicherung in der hiesigen Küchenlandschaft, das Konzept sucht seinesgleichen.

Unsere Bewertung

Essen: 4,5/5
Service: 4/5
Ambiente: 4,5/5

Gesamteindruck: 4,5/5

Website:  Hörnlingen, Rankweil

Wir sagen danke, bis zum nächsten Mal!

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