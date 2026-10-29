Ein Wirtshaus mit Bar und Vinothek

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Nach monatelangem Umbau wurde das Hörnlingen in Rankweil wieder eröffnet. Und natürlich waren die beiden dabei.
Jedes Tier wird im „Nose-to-Tail“-Verfahren verarbeitet, von der Wurzel bis zum Blatt wird alles benutzt, was die lokalen Produzenten im Angebot haben und gekocht wird ausschließlich nach Jahreszeit. Mittags gibt’s im Hörnlingen à la carte, abends kann man nur die Anzahl der Gänge wählen, die Menüs sind vorgegeben.
Das ist das Konzept, das Dominic Mayer im Hörnlingen in Rankweil verfolgt – und dies seit nunmehr acht Jahren mit großem Erfolg. Chapeau! Und es klappt unserer Meinung nach formidabel.
Einladendes Ambiente, toller Service
Einrichtung und Mobiliar sprechen eine klare, präzise und reduzierte Sprache. Das passt auch zum Service, der geschult und freundlich agiert, nie aber zu kollegial und hip wirken will. Das gefällt und so erwarten wir uns das auch in einem modernen, gehobenen Wirtshaus.
Besonders hervorzuheben ist die Bar im Untergeschoß, in dem schönen Gewölbe lässt es sich bestens verweilen. Und da es sich gleichzeitig um eine Vinothek handelt, gibt’s in der Weinkarte für alle önologisch Begeisterten besondere Schmankerl zu entdecken. Die edlen Tropfen sind auch preislich sehr attraktiv kalkuliert.
Fazit: Das Hörnlingen in Rankweil ist eine echte Bereicherung in der hiesigen Küchenlandschaft, das Konzept sucht seinesgleichen.
Essen: 4,5/5
Service: 4/5
Ambiente: 4,5/5
Gesamteindruck: 4,5/5
Website: Hörnlingen, Rankweil
Wir sagen danke, bis zum nächsten Mal!
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