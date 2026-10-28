Bregenz wehrte sich tapfer gegen die Roten Bullen

SW Bregenz musste sich aus dem ÖFB-Cup verabschieden, allerdings erhobenen Hauptes – beim 2:3 gegen RB Salzburg wehrte sich der Zweitligist sehr tapfer, drückte in der Endphase sogar auf den Ausgleich. Gestartet war man miserabel, schon nach zwei Minuten hieß es 0:1.
Die Bregenzer starteten mutig gegen die übermächtigen Roten Bullen. Zu mutig, denn nach dem ersten Pressing liefen die Schwarz-Weißen gleich in einen schnellen Konter – Karim Konate brachte die Salzburger mit seinem bereits achten Cuptreffer schon in der zweiten Minute in Führung. Außerdem musste Innenverteidiger Joao Cesco verletzt vom Platz, für ihn kam Dredon Kelly.
Nach dem frühen Schock erfingen sich die Bregenzer ein wenig, auch, weil sie tiefer standen. Salzburg kam zwar zu weiteren Großchancen, traf aber nicht. Dafür die Hausherren! Nach einem starken Angriff legte Lars Nussbaumer auf Genta Omotehara auf, der Japaner stellte auf 1:1 (32.). Noch vor der Pause stellte Yorbe Vertessen den Gäste-Vorsprung aber wieder her (43.) mit 1:2 ging es in die Kabine.
Glück fehlte
Nach Wiederanpfiff passierte erst wenig, dann auf einmal viel. Erst erhöhte Stefan Lainer auf 3:1 (57.), aber nur zwei Minuten legten auch die Bregenzer nach, Mateus Cecchini traf nach einem Eckball (59.). In der Schlussphase drückte die Brenner-Elf auf den Ausgleich – es blieb aber beim 2:3. „Sehr bitter, wir haben gut mitgehalten. Das dritte Gegentor war unnötig“, ärgerte sich Mittelfeldmotor Lars Nussbaumer, „am Schluss hat das Quäntchen Glück gefehlt, um es in die Verlängerung zu schaffen. Aber dort wäre es natürlich sehr schwer geworden.“
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