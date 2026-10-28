Bregenz wehrte sich tapfer gegen die Roten Bullen

Glück fehlte

Nach Wiederanpfiff passierte erst wenig, dann auf einmal viel. Erst erhöhte Stefan Lainer auf 3:1 (57.), aber nur zwei Minuten legten auch die Bregenzer nach, Mateus Cecchini traf nach einem Eckball (59.). In der Schlussphase drückte die Brenner-Elf auf den Ausgleich – es blieb aber beim 2:3. „Sehr bitter, wir haben gut mitgehalten. Das dritte Gegentor war unnötig“, ärgerte sich Mittelfeldmotor Lars Nussbaumer, „am Schluss hat das Quäntchen Glück gefehlt, um es in die Verlängerung zu schaffen. Aber dort wäre es natürlich sehr schwer geworden.“