Bootsdrama: Zeuge wegen Falschaussage vor Gericht

Er hätte eigentlich Licht ins Dunkel des tödlichen Bootsunglücks bringen sollen, jetzt muss sich der damalige Zeuge selbst vor Gericht verantworten. Am Freitag steht der Mitfahrer wegen des Vorwurfs der falschen Beweisaussage und versuchten Begünstigung vor dem Landesgericht Feldkirch. Im ersten Prozess im April hatte der Mann erklärt, neben dem Bootsführer gesessen und sich mit ihm unterhalten zu haben. Blickkontakt hätte es aber nur gelegentlich gegeben, man habe den See immer im Auge behalten.